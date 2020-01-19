​Одного из советников Трампа по России отстранили от работы

Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Axios.

По его данным, расследование связано с безопасностью, других подробностей не приводится.

Пик должен был ехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давос на следующей неделе.

Белый дом и сам Пик от комментариев отказались.

Пик занимал с ноября 2019 года должность старшего директора по делам Европы и РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме. В 2017-2019 годах он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.