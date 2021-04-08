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Одного из богатейших людей Великобритании убили в его поместье

Одного из богатейших людей Великобритании убили в его поместье Один из самых состоятельных людей Великобритании убит на территории своего поместья на юго-западе Англии.
Другие страны
8 апреля 2021 г. 21:59
Одного из богатейших людей Великобритании убили в его поместье

Один из самых состоятельных людей Великобритании убит на территории своего поместья на юго-западе Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Times.

Нападение на 83-летнего владельца гостиниц Ричарда Саттона было совершено 7 апреля вечером в его доме недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет.

Полиция, прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей, обнаружила Саттона с ножевым ранением. Смерть констатировали в 21:15 (00:15).

Ножевое ранение получила также находившаяся в доме 60-летняя женщина, предположительно, супруга предпринимателя. Она была доставлена на вертолете в больницу Бристоля, ее состояние оценивается как критическое.

В связи с нападением полиция задержала 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Как пишет The Times, правоохранители сразу установили, что подозреваемый в убийстве выехал из поместья Саттона на автомобиле Range Rover в направлении Лондона. Полицейские отслеживали машину на протяжении почти 200 км и задержали мужчину уже в Лондоне. Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни.

Мотивы преступления не называются, начато расследование.

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