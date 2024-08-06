Одним из лидеров правительства в Бангладеш может стать лауреат Нобелевской премии

Одним из лидеров временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины может стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Одним из лидеров временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины может стать лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of India.

"Координаторы недавних студенческих протестов в Бангладеш предложили сформировать новое временное правительство с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом в качестве главного советника", - пишет издание.

Юнус в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свою новаторскую работу в области микрокредитования и микрофинансирования. Он был удостоен множества престижных наград, включая Президентскую медаль Свободы США в 2009 году и Золотую медаль Конгресса в 2010 году, отмечает газета.

Отметим, что 5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Она подала в отставку и уехала из страны в Индию. По данным СМИ, Хасина запросила убежище в Великобритании.