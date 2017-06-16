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    Одна из крупнейших мечетей Абу-Даби переименована в честь христианской Богоматери

    ​Одна из крупнейших мечетей Абу-Даби переименована в честь христианской Богоматери

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/  Одна из крупнейших мечетей, расположенных в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городе Абу-Даби, по решению властей страны переименована в честь одной из самых почитаемых христианских святых - Богоматери, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Это решение, как рассказала государственный министр толерантности ОАЭ Любна аль-Касими, было принято лично наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Ранее известная как "Мечеть шейха Мухаммеда бен Заида" теперь называется "Мечетью Марии, матери Иисуса". 

    По словам аль-Касими, как пишет газета Gulf News, переименование известной мечети, расположенной в одном из центральных кварталов города, имеет целью "объединение гуманистических устремлений последователей разных религий". Госминистр добавила, что это решение идет в русле общей социальной политики страны, направленной на мирное сосуществование различных религиозных конфессий.

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