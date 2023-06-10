Одна из 18-метровых уток в гавани Гонконга сдулась в день открытия инсталляции

Открытие инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана" состоялось в субботу в гавани Виктория в Гонконге. Два желтых утенка, созданных голландским художником, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной

Открытие инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана" состоялось в субботу в гавани Виктория в Гонконге. Два желтых утенка, созданных голландским художником, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной церемонии открытия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сотни людей собрались в субботу на набережной вблизи парка Тамар.

Инсталляция в виде гигантского желтого утенка была создана Хофманом в 2007 году. Согласно замыслу автора, птица должна путешествовать по миру и появляться в различных точках земного шара. В предыдущий раз утенок побывал в Гонконге в мае 2013 года.

После того, как фигура сдулась, желающих сфотографироваться на набережной стало еще больше.