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Одна из 18-метровых уток в гавани Гонконга сдулась в день открытия инсталляции

Одна из 18-метровых уток в гавани Гонконга сдулась в день открытия инсталляции Открытие инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана" состоялось в субботу в гавани Виктория в Гонконге. Два желтых утенка, созданных голландским художником, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной
Другие страны
10 июня 2023 г. 13:51
Одна из 18-метровых уток в гавани Гонконга сдулась в день открытия инсталляции

Открытие инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана" состоялось в субботу в гавани Виктория в Гонконге. Два желтых утенка, созданных голландским художником, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной церемонии открытия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сотни людей собрались в субботу на набережной вблизи парка Тамар.

Инсталляция в виде гигантского желтого утенка была создана Хофманом в 2007 году. Согласно замыслу автора, птица должна путешествовать по миру и появляться в различных точках земного шара. В предыдущий раз утенок побывал в Гонконге в мае 2013 года.

После того, как фигура сдулась, желающих сфотографироваться на набережной стало еще больше.

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Версия на английском языке One of two giant rubber ducks in Hong Kong harbour deflates

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