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ОДКБ: Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе

ОДКБ: Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе
Другие страны
24 июня 2024 г. 22:28
ОДКБ: Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе

Теракты в Дагестане могут дестабилизировать обстановку в регионе

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, Секретариат ОДКБ с чувством глубокой боли воспринял известия о трагических событиях в Махачкале и Дербенте.

"Союзники не останутся в стороне в случае обращения России за помощью после терактов в Дагестане. Такие события способны значительно дестабилизировать обстановку на региональном уровне, особенно учитывая сетевой характер организации подобных экстремистских и террористических группировок", - отметил он.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В результате погибли 20 человек, пострадали 46, среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.

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