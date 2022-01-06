ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в публикации Пашиняна в Facebook .

Уточняется, что силы направят на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.