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ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии

ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии Масштабные маневры войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021» начались в воскресенье.
Другие страны
1 августа 2021 г. 08:10
ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии

Масштабные маневры войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021» начались в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщают «Известия».

Войска России и среднеазиатских стран прибыли на таджикские военные полигоны, для отработки обороны границы с Афганистаном. В предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа.

Первый — отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований. Второй — отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий — тренировка по защите государственной границы.

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