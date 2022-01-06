ОДКБ: Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение извне

В полученном от Нур-Султана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

В полученном от Нур-Султана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в комментарии секретариата ОДКБ о ситуации в Казахстане.

"В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа", - отмечается на сайте организации.

Уточняется, что Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ, направил обращение главам государств - членов организации об оказании военной помощи республике.

"Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - говорится в заявлении.