Одиннадцать мигрантов из стран Африки утонули в море у берегов Туниса

По меньшей мере 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули у берегов Туниса при попытке на лодке переправиться в Европу.

По меньшей мере 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули у берегов Туниса при попытке на лодке переправиться в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на тунисский телеканал Nessma.

По данным телеканала, лодка с нелегальными мигрантами на борту затонула у берегов острова Керкенна. Личности погибших пока не установлены.

Еще двоих мигрантов удалось спасти. Всего на борту иммиграционного катера было 57 человек, 44 из которых остаются пропавшими без вести.

Cогласно заявлению главы МВД Туниса Камаля аль-Факи, за минувшие шесть месяцев пограничники Туниса извлекли из воды свыше 900 тел погибших людей, пытавшихся нелегально переправиться из Туниса и Ливии в Италию.