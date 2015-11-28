 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Одиннадцать человек погибли в перестрелке бандитов и полиции в Мексике

    Три столкновения произошли в городе Рио-Браво на границе с США

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сразу 11 человек стали жертвами перестрелок между бандитами и силами правопорядка в Мексике.

    Как передает Report, по сообщению группы по координации штата Тамаулипас, три столкновения произошли в городе Рио-Браво на границе с США.

    Погибли двое полицейских и пятеро преступников. При этом бандиты организовали перекрытия ряда улиц города. К таким мерам они часто прибегают, чтобы уйти от полицейской или армейской операции против преступного мира.

    Одновременно в южном штате Герреро, славящемся своим высоким уровнем преступности, неизвестные расстреляли сразу четырех членов отряда самообороны. По данным генеральной прокуратуры штата, нападение было осуществлено в городе Тистла.

    Такие отряды создаются местными жителями для защиты от действий наркомафии в тех районах Мексики, где слабы позиции официальной полиции и сильна преступность.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi