​Одиннадцать человек погибли в перестрелке бандитов и полиции в Мексике

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сразу 11 человек стали жертвами перестрелок между бандитами и силами правопорядка в Мексике.

Как передает Report, по сообщению группы по координации штата Тамаулипас, три столкновения произошли в городе Рио-Браво на границе с США.

Погибли двое полицейских и пятеро преступников. При этом бандиты организовали перекрытия ряда улиц города. К таким мерам они часто прибегают, чтобы уйти от полицейской или армейской операции против преступного мира.

Одновременно в южном штате Герреро, славящемся своим высоким уровнем преступности, неизвестные расстреляли сразу четырех членов отряда самообороны. По данным генеральной прокуратуры штата, нападение было осуществлено в городе Тистла.

Такие отряды создаются местными жителями для защиты от действий наркомафии в тех районах Мексики, где слабы позиции официальной полиции и сильна преступность.