В результате взрыва на складе боеприпасов на Шри-Ланке один солдат погиб, свыше 50 пострадали

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере один военнослужащий погиб, свыше 50 получили серьезные ранения и ожоги в результате взрыва на крупнейшем складе боеприпасов Шри-Ланки близ Коломбо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель военного командования страны Джаянат Джаявера.

По информации, взрыв произошел накануне вечером в расположении военно-промышленного комплекса Салава в 36 км от столицы, он вызвал детонацию других боеприпасов и пожар.

Отметим, военный комплекс Салава используется армией для хранения тяжелого вооружения и боеприпасов, в том числе ракет.

Как отмечает военное командование Шри-Ланки, "это крупнейший пожар на складах боеприпасов страны за последние годы".

Ранее, в июне 2009 года, похожий, но гораздо менее интенсивный взрыв произошел на складе боеприпасов в районе Вавуния, в 250 км к северу от Коломбо.