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    В результате взрыва на складе боеприпасов на Шри-Ланке один солдат погиб, свыше 50 пострадали

    Военный комплекс Салава используется армией для хранения тяжелого вооружения и боеприпасов, в том числе ракет

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере один военнослужащий погиб, свыше 50 получили серьезные ранения и ожоги в результате взрыва на крупнейшем складе боеприпасов Шри-Ланки близ Коломбо.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель военного командования страны Джаянат Джаявера.

    По информации, взрыв произошел накануне вечером в расположении военно-промышленного комплекса Салава в 36 км от столицы, он вызвал детонацию других боеприпасов и пожар.

    Отметим, военный комплекс Салава используется армией для хранения тяжелого вооружения и боеприпасов, в том числе ракет. 

    Как отмечает военное командование Шри-Ланки, "это крупнейший пожар на складах боеприпасов страны за последние годы". 

    Ранее, в июне 2009 года, похожий, но гораздо менее интенсивный взрыв произошел на складе боеприпасов в районе Вавуния, в 250 км к северу от Коломбо.

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