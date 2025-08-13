О нас

Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии

13 августа 2025 г. 13:23
Один человек погиб, еще несколько пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна у берегов Японии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Капитан грузового судна, которое перевозило гравий, сообщил о столкновении у острова Хото в японском регионе Оита, сообщают представители местной береговой охраны.

Согласно источнику, один человек, 70-летний мужчина из Оиты, был найден без сознания в воде. Позже его смерть подтвердили в больнице.

Отмечается, что на борту яхты находились несколько человек. Шесть судов береговой охраны и один самолет продолжают поиски пропавших.

