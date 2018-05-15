Один палестинец погиб в столкновениях у границ сектора Газа

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Один палестинец погиб в ходе столкновений во вторник у границ сектора Газа между палестинскими демонстрантами и израильскими военными.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

"51-летний Насер Ахмад Махмуд Гураб погиб от выстрела оккупантов к востоку от Бариджа", - заявил аль-Кедра.

Таким образом число погибших в столкновениях с марта достигло 105.

По информации минздрава, за вторник в столкновениях на Западном берегу реки Иордан пострадали 80 человек: "50 человек пострадали от применения израильской армией резиновых и боевых пуль против демонстрантов у северного въезда в город Вифлеем".

Отмечается, что от слезоточивого газа пострадали "десятки".