 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На военной базе в Калифорнии в ходе учений погиб один морпех

    О состоянии раненого военного не сообщается

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Один морской пехотинец погиб и один получил ранение в ходе учений на военной базе в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

    По данным агентства, инцидент произошел вечером в пятницу на базе корпуса морской пехоты США в городе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии в ходе учений по огневой подготовке с боевой стрельбой.

    Корпус морской пехоты США расследует обстоятельства инцидента. О состоянии раненого военного не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi