На военной базе в Калифорнии в ходе учений погиб один морпех

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Один морской пехотинец погиб и один получил ранение в ходе учений на военной базе в Калифорнии.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

По данным агентства, инцидент произошел вечером в пятницу на базе корпуса морской пехоты США в городе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии в ходе учений по огневой подготовке с боевой стрельбой.

Корпус морской пехоты США расследует обстоятельства инцидента. О состоянии раненого военного не сообщается.