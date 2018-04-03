 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР

    © Foto: United Nations Photo

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Один миротворец погиб и 11 получили ранения в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской республике.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

    В заявлении миссии отмечается, что нападение было совершено отрядами "Анти-Балака" в районе деревни Тагбара в округе Уака. Во время атаки были убиты около 22 бойцов ополчения.

    Тело погибшего военнослужащего ООН было вывезено с места событий, а пострадавшие доставлены в госпиталь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi