Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Один миротворец погиб и 11 получили ранения в результате нападения на временную базу "голубых касок" ООН в Центральноафриканской республике.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

В заявлении миссии отмечается, что нападение было совершено отрядами "Анти-Балака" в районе деревни Тагбара в округе Уака. Во время атаки были убиты около 22 бойцов ополчения.

Тело погибшего военнослужащего ООН было вывезено с места событий, а пострадавшие доставлены в госпиталь.