Один из задержанных в Москве боевиков ИГ планировал совершить теракт

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Один из двух боевиков группировки "Исламское государство", задержанных в Москве и области, планировал стать смертником и взорвать себя в толпе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по месту проживания второго задержанного, также являющегося членом ИГ, изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления.

Задержанный признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.