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    Один из задержанных в Москве боевиков ИГ планировал совершить теракт

    По месту жительства боевика изъято самодельное взрывное устройство большой мощности

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Один из двух боевиков группировки "Исламское государство", задержанных в Москве и области, планировал стать смертником и взорвать себя в толпе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по месту проживания второго задержанного, также являющегося членом ИГ, изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления.

    Задержанный признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.

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