Один из туристов вышел на связь с борта пропавшего на пути к "Титанику" батискафа

Один из пропавших туристов с батискафа, затерявшегося в Атлантическом океане в ходе экспедиции к затонувшему лайнеру "Титаник", написал пост в Facebook.

Один из пропавших туристов с батискафа, затерявшегося в Атлантическом океане в ходе экспедиции к затонувшему лайнеру "Титаник", написал пост в Facebook.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам дайвера Рори Голдена, он и все члены экипажа в порядке. Он попросил не пытаться узнать их имена и не спекулировать на этой теме.

Турист добавил, что их ситуацией занимается поисково-спасательная служба. Также дайвер уточнил, что их возможности выхода в интернет ограничены и пообещал делать публикации по мере необходимости.

"Реакция на происшествие и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время", - говорится в посте.

Напомним, что 19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам "Титаника". Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находится пять человек.

Согласно информации, доставку туристов к останкам на глубине 3,8 тысячи метров осуществляет компания OceanGate Expedition. Она начала принимать небольшие команды "гражданских ученых" на мини-субмарине два года назад по цене $125 тыс. за человека. Сейчас стоимость составляет $250 тыс.

Запас воздуха на борту аппарата рассчитан на 96 часов.