Один из террористов в Сиднее передал требования

Б

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Один из террористов, которые захватили заложников в кафе Lindt в центре Сиднея, передал полиции свои требования, сообщила газета Daily Mail.

Захватчик потребовал переговоров с премьер-министром Австралии Тони Эбботом. Также он заявил, что по всему городу установлены взрывные устройства.

В помещении, по разным данным, находятся от 13 до 50 заложников. Точное количество террористов тоже неизвестно. Это может быть один или два человека. Некоторые заложники стоят у окон с поднятыми руками.

По словам очевидцев, около 10 часов утра по местному времени в кафе вошел человек в головной повязке с арабской надписью и достал из сумки дробовик. Человек, которому удалось бежать из кафе, сообщил, что террорист носит бороду.

Также террористы вывесили в окно черный флаг с надписью белого цвета на арабском языке. Предположительно это знамя организации "Джабхат ан-Нусра", которая воюет в Сирии с действующими властями во главе с президентом Башаром Асадом.

Полиция оцепила здание, в котором находится кафе. В районе происшествия заблокировано движение транспорта.

Из-за угроз правоохранительные органы начали проверку центра города на наличие взрывчатки. Оперный театр Сиднея был эвакуирован после сообщения о подозрительном устройстве.

Тони Эббот собрал экстренное заседание Комитета национальной безопасности, чтобы разработать план действий. Он предложил "всю возможную помощь и поддержку" главе штата Новый Южный Уэльс.