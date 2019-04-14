​Один из пострадавших при стрельбе в Мельбурне скончался в больнице

Один из пострадавших при стрельбе у ночного клуба в пригороде австралийского Мельбурна скончался в больнице, сообщила полиция штата Виктория, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила полиция, 37-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Трое других пострадавших остаются в больнице, один из них – мужчина 28 лет – в критическом состоянии.

Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия. Полиция проверяет показания очевидцев относительно черного внедорожника Porsche, который был замечен у клуба, и его связи с инцидентом. Отмечается, что позже этот автомобиль был найден сгоревшим в пригороде Уоллерт (Wollert).

Ранее сообщалось, что четыре человека госпитализированы с ранениями после стрельбы в пригороде в пригороде Мельбурна.