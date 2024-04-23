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Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА

Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с боевиками сил исламского сопротивления на юге Ливана. Погиб один из полевых командиров вооруженных формирований, личность которого пока не установлена.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 10:41
Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с боевиками сил исламского сопротивления на юге Ливана. Погиб один из полевых командиров вооруженных формирований, личность которого пока не установлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, удар был нанесен по машине на шоссе в районе Захрани под городом Сайда (50 км от Бейрута).

По информации Al Hadath, пока неизвестно, принадлежал ли погибший к милиции "Хезболлах" или палестинскому радикальному движению ХАМАС, члены которого участвуют в операциях исламского сопротивления против израильских войск на юге Ливана.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Livana PUA zərbəsi nəticəsində səhra komandiri öldürülüb
Версия на английском языке Israeli drone attack kills field commander in southern Lebanon

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