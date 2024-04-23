Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с боевиками сил исламского сопротивления на юге Ливана. Погиб один из полевых командиров вооруженных формирований, личность которого пока не установлена.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с боевиками сил исламского сопротивления на юге Ливана. Погиб один из полевых командиров вооруженных формирований, личность которого пока не установлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, удар был нанесен по машине на шоссе в районе Захрани под городом Сайда (50 км от Бейрута).

По информации Al Hadath, пока неизвестно, принадлежал ли погибший к милиции "Хезболлах" или палестинскому радикальному движению ХАМАС, члены которого участвуют в операциях исламского сопротивления против израильских войск на юге Ливана.