Oдин из полевых командиров ИГ уничтожен в Мосуле

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидирован в четверг на левом берегу реки Тигр в Мосуле в результате авиаудара ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление иракских военных.

По его информации, был уничтожен террорист Абу Хузейфа.

Ранее стало известно, что подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции ИГ в Мосуле.

