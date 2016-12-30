 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Oдин из полевых командиров ИГ уничтожен в Мосуле

    Был уничтожен террорист Абу Хузейфа

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидирован в четверг на левом берегу реки Тигр в Мосуле в результате авиаудара ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США. 

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление иракских военных.

    По его информации, был уничтожен террорист Абу Хузейфа.

    Ранее стало известно, что подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции ИГ в Мосуле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi