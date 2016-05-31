 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Один из полевых командиров ИГ был уничтожен авиаударом в Афганистане

    В результате авиаудара по позициям экстремистов, обнаруженных на территории провинции Вардак, были уничтожены около десяти боевиков группировки ИГ

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Один из полевых командиров экстремистской группировки "Исламское государство" уничтожен в результате авиаудара вблизи столицы Афганистана города Кабула, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как стало известно, в результате авиаудара по позициям экстремистов, обнаруженных на территории провинции Вардак, были уничтожены около десяти боевиков группировки ИГ, в том числе главарь одного из действующих в этом районе ее формирований. Удар по позициям боевиков был произведен всего в 35 км от афганской столицы Кабула.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi