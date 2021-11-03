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Один из лидеров талибов погиб при теракте в Кабуле

Один из лидеров талибов погиб при теракте в Кабуле Один из лидеров вооруженных сил движения Талибан Хамдулла Мохлис погиб во вторник при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле
Другие страны
3 ноября 2021 г. 11:43
Один из лидеров талибов погиб при теракте в Кабуле

Один из лидеров вооруженных сил движения Талибан Хамдулла Мохлис погиб во вторник при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мохлис был самым высокопоставленным чиновником талибов, убитым с тех пор как члены движения пришли к власти.

"Когда мы получили информацию о том, что госпиталь подвергся нападению, командир [военного] корпуса в Кабуле, немедленно бросился на место происшествия, - пояснил AFP источник в Талибане. - Позже мы узнали, что он погиб во время столкновений у больницы".

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Версия на английском языке One of Taliban leaders killed in terror attack in Kabul

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