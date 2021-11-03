Один из лидеров талибов погиб при теракте в Кабуле

Один из лидеров вооруженных сил движения Талибан Хамдулла Мохлис погиб во вторник при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле

Один из лидеров вооруженных сил движения Талибан Хамдулла Мохлис погиб во вторник при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мохлис был самым высокопоставленным чиновником талибов, убитым с тех пор как члены движения пришли к власти.

"Когда мы получили информацию о том, что госпиталь подвергся нападению, командир [военного] корпуса в Кабуле, немедленно бросился на место происшествия, - пояснил AFP источник в Талибане. - Позже мы узнали, что он погиб во время столкновений у больницы".