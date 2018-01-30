Один из лидеров ХАМАС умер из-за неосторожного обращения с оружием

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Имад аль-Алями скончался от тяжелого ранения, которое получил при неосторожном обращении с оружием, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По официальной версии, бывший член политбюро ХАМАС 9 января случайно выстрелил себе в голову при проверке личного пистолета и с тех пор находился в бессознательном состоянии в главной больнице палестинского анклава.

"Аль-Алями умер в клинике "Шифа", - сказал пресс-секретарь ХАМАС Абдельлатиф аль-Кануа.

Имад аль-Алями было 62 года. Он жил в Сирии до переезда в сектор Газа в 2012 году. В 2014 году аль-Алями получил ранение и лишился ноги.