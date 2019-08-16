В Португалии задержан один из крупнейших торговцев оружием, снабжавший Иран и Пакистан - ФОТО

Один из крупнейших торговцев оружием Жак Месье задержан в португальском городе Эвора в рамках совместной операции правоохранительных органoв Бельгии, Франции и Португалии.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Le Soir.

Торговец оружием скрывался от бельгийского правосудия в Португалии. Его задepжали на основании международного ордера, выписанного по запросу бельгийского суда.

Бельгия, где Месье уже вынесен обвинительный приговор, настаивает на его выдаче. В пятницу, 16 августа, торговец оружием предстанет перед португальским судом.

Гражданин Бельгии Жак Месье, известный как Маршал или Лис, ранее был приговорен к четырём годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолётов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. После вынесения приговора ему удалось скрыться в Португалии.

Le Soir уточняет, что около десяти лет назад Жак Месье был осуждён за аналогичные преступления в США и Франции. Как утверждают СМИ, за последние 35 лет не было ни одного вооружённого конфликта, в котором Жак Месье не участвовал. К примеру, в 1980-х годах он снабжал оружием Иран во время войны против Ирака.