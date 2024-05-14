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Один из крупнейших банков Испании подвергся кибератаке

Один из крупнейших банков Испании подвергся кибератаке Одно из крупнейших финансовых учреждений Испании Banco Santander проинформировало, что подверглось кибератаке.
Другие страны
14 мая 2024 г. 16:21
Один из крупнейших банков Испании подвергся кибератаке

Одно из крупнейших финансовых учреждений Испании Banco Santander проинформировало, что подверглось кибератаке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, недавно стало "известно о несанкционированном доступе к базе данных организации". "Банк немедленно принял меры по устранению инцидента, включая блокировку доступа к базе данных и усиление предотвращения мошенничества для защиты клиентов", - уточнили в Banco Santander. Там добавили, что был получен доступ к клиентской информации в Испании, Чили и Уругвае, а также к данным сотрудников банка.

Как пояснили в учреждении, в базе данных нет информации об операциях или учетных данных и паролей к интернет-банку. "Клиенты могут продолжать работать безопасно", - заверили в Banco Santander. Правоохранительные органы Испании уведомлены о произошедшем.

Банк был основан в 1857 году и является одной из крупнейших финансовых компаний в мире. Он представлен не только в Испании, но также в Европе и Америке. Учреждение насчитывает свыше 200 тыс. сотрудников и 160 млн клиентов.

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Версия на английском языке One of Spain's largest banks suffers cyberattack

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