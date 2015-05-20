Один из Федеральных резервных банков США был атакован хакерами

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Федеральный резервный банк Сент-Луиса, который входит в структуру Федеральной резервной системы США, выполняющей в стране функции центробанка, подвергся атаке хакеров, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили журналистам представители финансового института, киберпреступникам удалось в течение некоторого времени перенаправлять пользователей, работавших с отдельными интернет-ресурсами банка, на специально созданные хакерами страницы. Атака была проведена в апреле, в настоящее время неизвестно, кто стоит за ней.

Как отмечается, лица, внедрившиеся в компьютерные системы банка, по всей видимости, имеют серьезную подготовку. Они могли получить ценную информацию, в том числе адреса электронной почты и пароли сотрудников фининститута. В дальнейшем эти сведения могут быть использованы для новых более изощренных атак на другие сайты, представляющие большую важность.

"Данному проникновению предшествовала целая серия хакерских атак на правительственные системы, которые были осуществлены в минувшие месяцы. Они коснулись в том числе Белого дома, государственного департамента и даже личного почтового ящика президента", - констатирует издание New York Times.

В понедельник на официальном сайте Федерального резервного банка Сент-Луиса было опубликовано заявление, в котором людям, пользовавшимся интернет-ресурсами финансового института, было рекомендовано сменить пароли.