Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП в Польше

Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше.

Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", - говорится в сообщении радиостанции.

В сообщении уточняется, что автомобиль марки "Ягуар", на котором он ехал по национальной дороге №50 между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, по пока неизвестной причине врезался в дерево, при этом польская полиция сообщает о гибели двух человек. Имена обоих официально не называются.

42-детний Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале этого года он продал свою долю в фирме крупнейшему в мире производителю лосося, норвежскому концерну Mowi, получив за это около $750 млн.