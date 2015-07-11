Один человек погиб, четверо пострадали при теракте в Нигерии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате атаки террориста-смертника на северо-востоке Нигерии в городе Майдугури.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

Теракт произошел в нескольких метрах от офиса служб безопасности Нигерии около 7.00 по местному времени. Проезжая мимо офиса на автомобиле, террорист привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб один человек и еще четверо были доставлены в больницу с ранениями.

Ранее взрыв прогремел неподалеку от деревни Сабон Гари (Sabon Gari) в 110 километрах от города Майдугури. Тогда погибло четыре человека. Также сообщалось о взрыве в городе Зариа, когда погибло 25 человек, и о двойном теракте в нигерийском городе Джос, где погибли 50 человек. Вину за теракты возлагают на группировку "Боко Харам", которая за последнюю неделю убила более 300 человек.