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Один человек умер, один ранен в результате стрельбы в Калифорнии

Один человек умер, один ранен в результате стрельбы в Калифорнии Полиция продолжает работать на месте преступления и разыскивает свидетелей происшествия для получения дополнительной информации
Другие страны
28 ноября 2020 г. 11:00
Один человек умер, один ранен в результате стрельбы в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы, устроенной в пятницу в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на городскую полицию сообщил в субботу телеканал CNN.

По его данным, накануне вечером полицейских вызвали в один из торговых центров проверить информацию о стрельбе. Представитель полиции Сакраменто Карл Чан заявил, что по прибытии сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух раненых людей. Один из них умер на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся.

Чан отметил, что полиция продолжает работать на месте преступления и разыскивает свидетелей происшествия для получения дополнительной информации. Также он рассказал, что следователи изучат записи с камер видеонаблюдения.

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