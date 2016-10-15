Один человек убит при задержании северокорейского судна российскими пограничниками

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Российские пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно в исключительной экономической зоне РФ в Японском море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ России, "команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы", высадившимся на судно "Дае Янг 10", экипаж которого состоял из 48 граждан КНДР.

Затем задержанное судно начало движение на выход из экономической зоны РФ, а члены его команды попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. Один из пограничников получил ранение головы.

Северокорейское рыбопромысловое судно задержано в исключительной экономической зоне России в Приморье, при попытке нападения на российских пограничников ранены девять членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался, сообщает пресс-служба ФСБ России.