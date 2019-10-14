Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде

Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице городской полиции в "Твиттере", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно новой поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей", - говорится в сообщении органов правопорядка.

По их данным, в разыскных мероприятиях в ТЦ участвуют отряды полицейского спецназа. Покупателям, не успевшим покинуть здание торгового центра, рекомендовано найти себе надежное укрытие и ждать прихода сотрудников правоохранительных органов. Они не раскрывают обстоятельства происшедшего.