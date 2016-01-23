 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Территорию Турции обстреляли со стороны Сирии, двое ранены

    Предполагается, что снаряд был выпущен с позиции в районе города Аазаз на севере Сирии

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Снаряд, выпущенный с территории Сирии, попал в жилой дом в городе Килис на юго-востоке Турции, два человека получили ранения, сообщает Report со ссылкой на газету Sabah.

    Сообщается, что ранены женщина и ребенок, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Предполагается, что снаряд был выпущен с позиции в районе города Аазаз на севере Сирии, который контролируется боевиками террористической организации "Исламское государство" .

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi