Территорию Турции обстреляли со стороны Сирии, двое ранены

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Снаряд, выпущенный с территории Сирии, попал в жилой дом в городе Килис на юго-востоке Турции, два человека получили ранения, сообщает Report со ссылкой на газету Sabah.

Сообщается, что ранены женщина и ребенок, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Предполагается, что снаряд был выпущен с позиции в районе города Аазаз на севере Сирии, который контролируется боевиками террористической организации "Исламское государство" .