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    В Техасе мужчина, ворвавшийся в школу, застрелился - ОБНОВЛЕНО

    В результате инцидента один ученик получил ранения

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы города, застрелился.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

    Шериф округа Брюстер (Техас) подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о пострадавших. В результате инцидента один ученик получил ранения.

    ***19:39

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в одной из школ города Алпайн в штате Техас, передает Report со ссылкой на BNO News.

    Сообщается, что полиция прибыла на место происшествия после сообщений о выстрелах на территории школы, после чего обнаружила пострадавшего. Подробности о его состоянии на данный момент неизвестны.

    По словам представителей правоохранительных органов, ведутся поиски двух подозреваемых.

    Сообщается, что все школы города закрыты в целях безопасности.

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