В Техасе мужчина, ворвавшийся в школу, застрелился - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы города, застрелился.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.
Шериф округа Брюстер (Техас) подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о пострадавших. В результате инцидента один ученик получил ранения.
***19:39
Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в одной из школ города Алпайн в штате Техас, передает Report со ссылкой на BNO News.
Сообщается, что полиция прибыла на место происшествия после сообщений о выстрелах на территории школы, после чего обнаружила пострадавшего. Подробности о его состоянии на данный момент неизвестны.
По словам представителей правоохранительных органов, ведутся поиски двух подозреваемых.
Сообщается, что все школы города закрыты в целях безопасности.
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