В Техасе мужчина, ворвавшийся в школу, застрелился - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы города, застрелился.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Шериф округа Брюстер (Техас) подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о пострадавших. В результате инцидента один ученик получил ранения.

***19:39

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в одной из школ города Алпайн в штате Техас, передает Report со ссылкой на BNO News.

Сообщается, что полиция прибыла на место происшествия после сообщений о выстрелах на территории школы, после чего обнаружила пострадавшего. Подробности о его состоянии на данный момент неизвестны.

По словам представителей правоохранительных органов, ведутся поиски двух подозреваемых.

Сообщается, что все школы города закрыты в целях безопасности.