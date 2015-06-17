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    Один человек пострадал из-за пожара на борту самолета в аэропорту Актау

    Пожар удалось оперативно ликвидировать

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в результате пожара на борту самолета в казахстанском аэропорту Актау.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям региона Гульнар Ходжабекова.

    Вечером во вторник в международном аэропорту Актау произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании SCAT. Инцидент произошел после выполнения регулярного рейса Астана-Актау. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

    "По словам персонала аэропорта, пожар произошел от хлопка редуктора кислородного баллона, который на тот момент заправлял кислородом судно. В результате хлопка пострадал инженер авиакомпании SCAT 1968 года рождения, гражданин Литвы", - заявила Ходжабекова.

    По ее словам, пострадавший был доставлен в больницу и позднее отпущен домой.

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