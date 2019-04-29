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Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в городе Балтимор

​Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в городе Балтимор

Один человек погиб и семеро получили ранения в результате стрельбы у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полиция прибыла на место инцидента.

Личность стрелка пока не известна. 

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