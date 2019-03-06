Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Австрии

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва, который произошёл на оружейном заводе в Австрии.

Как передаёт Report, об этом сообщает APA.

Отмечается, что ещё один человек пострадал в ходе инцидента. Он получил тяжёлые ранения и был госпитализирован. По словам медиков, в настоящий момент он находится в стабильном состоянии.

По имеющимся данным, происшествие не представляет угрозы для людей, проживающих в близлежащих районах.

Полиция выясняет причины и обстоятельства взрыва.

Напомним, что ранее в результате стрельбы в центре Вены погиб один человек.