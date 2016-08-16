В Южной Корее на военно-морской базе произошел взрыв: один человек погиб, двое пострадали

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб, двое получили ранения, еще один считается пропавшим без вести в результате взрыва, произошедшего на военно-морской базе в Южной Корее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, взрыв прогремел в районе города Чханвон (южная провинция Кёнсан-Намдо).

Инцидент произошел в доках, где ведется ремонт небольшой подводной лодки. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Также сообщается, что одного рабочего отбросило взрывной волной в море. Ведутся его поиски.

Отмечается, что погибший и пострадавшие занимали офицерские должности.

Инцидент произошел в момент тестирования ремонтного оборудования.

Ведется следствие.