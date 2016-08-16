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    В Южной Корее на военно-морской базе произошел взрыв: один человек погиб, двое пострадали

    Инцидент произошел в доках, где ведется ремонт небольшой подводной лодки

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб, двое получили ранения, еще один считается пропавшим без вести в результате взрыва, произошедшего на военно-морской базе в Южной Корее.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, взрыв прогремел в районе города Чханвон (южная провинция Кёнсан-Намдо). 

    Инцидент произошел в доках, где ведется ремонт небольшой подводной лодки. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Также сообщается, что одного рабочего отбросило взрывной волной в море. Ведутся его поиски. 

    Отмечается, что погибший и пострадавшие занимали офицерские должности. 

    Инцидент произошел в момент тестирования ремонтного оборудования. 

    Ведется следствие.

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