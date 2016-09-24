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    Один человек погиб в результате стрельбы в Оттаве

    Сейчас полиция опрашивает свидетелей и устанавливает количество нападавших

    Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы на западе канадской столицы.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

    ЧП произошло в жилом квартале. Личность и возраст погибшего мужчины не сообщается. Известно, что он скончался в больнице, куда был оперативно доставлен прибывшими к месту происшествия медиками.

    Сейчас полиция опрашивает свидетелей и устанавливает количество нападавших. Нынешнее убийство стало уже 12-м с начала года в Оттаве.

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