Один человек погиб в результате стрельбы в Оттаве

Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы на западе канадской столицы.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

ЧП произошло в жилом квартале. Личность и возраст погибшего мужчины не сообщается. Известно, что он скончался в больнице, куда был оперативно доставлен прибывшими к месту происшествия медиками.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и устанавливает количество нападавших. Нынешнее убийство стало уже 12-м с начала года в Оттаве.