Один человек погиб в результате стрельбы в Копенгагене

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки, произошедшей во вторник вечером в микрорайоне Копенгагена Нёрребро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter

«Полиция может подтвердить, что один человек погиб в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все трое участников перестрелки связаны с криминальными структурами.