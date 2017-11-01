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    Один человек погиб в результате стрельбы в Копенгагене

    Один из раненых находится в тяжелом состоянии

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки, произошедшей во вторник вечером в микрорайоне Копенгагена Нёрребро.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter

    «Полиция может подтвердить, что один человек погиб в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все трое участников перестрелки связаны с криминальными структурами. 

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