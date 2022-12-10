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Один человек погиб в конфликте после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

Один человек погиб в конфликте после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ После проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии начался конфликт, который после перерос в массовую драку. В результате конфликта погиб один человек, трое ранены.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 09:37
Один человек погиб в конфликте после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

После проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии начался конфликт, в результате чего погиб один человек, трое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал UOL.

Конфликт завязался в торговом центре вскоре после окончания матча, перерос в массовую драку и завершился стрельбой. От огнестрельного ранения умерла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

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