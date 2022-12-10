Один человек погиб в конфликте после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

После проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии начался конфликт, в результате чего погиб один человек, трое пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал UOL.
Конфликт завязался в торговом центре вскоре после окончания матча, перерос в массовую драку и завершился стрельбой. От огнестрельного ранения умерла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.