Один человек погиб в конфликте после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

После проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии начался конфликт, который после перерос в массовую драку. В результате конфликта погиб один человек, трое ранены.

После проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии начался конфликт, в результате чего погиб один человек, трое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал UOL.

Конфликт завязался в торговом центре вскоре после окончания матча, перерос в массовую драку и завершился стрельбой. От огнестрельного ранения умерла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.