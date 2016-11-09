Один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы в Калифорнии

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в среду в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Азуса в штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщил пожарный инспектор Густаво Медина в эфире телеканала CNN.

По данным газеты Los Angeles Times, еще четыре человека были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

CNN также сообщил о том, что избирательный участок в Азусе закрыт после произошедшего.