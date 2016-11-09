 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы в Калифорнии

    При этом избирательный участок в Азусе закрыт после произошедшего

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в среду в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Азуса в штате Калифорния.

    Как передает Report, об этом сообщил пожарный инспектор Густаво Медина в эфире телеканала CNN.

    По данным газеты Los Angeles Times, еще четыре человека были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

    CNN также сообщил о том, что избирательный участок в Азусе закрыт после произошедшего.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi