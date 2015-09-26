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    Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в Малайзии

    Жертвой стихии стал пятнадцатилетний подросток

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Пятнадцатилетний подросток погиб, трое его родственников получили ранения в результате попадания молнии в ангар в одной из малайзийских деревень на северо-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в штате Тренггану. Молодые люди размещали в реке ловушки для угрей. Когда их настиг внезапный шторм, подростки вынуждены были искать укрытие.

    Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

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