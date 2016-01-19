​Один человек погиб, семеро ранены в результате взрыва гранаты в ресторане на юге Таиланда 

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, семеро получили ранения в результате взрыва гранаты в ресторане в провинции Сонгкхла на юге Таиланда. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером. По предварительной информации, на территории ресторана была взорвана граната. Посетители заведения получили тяжелые ранения. Как сообщают правоохранительные органы, через 10 минут после происшествия еще один взрыв прогремел неподалеку от ресторана, однако никто не пострадал.

Ответственность за атаку несут сепаратисты, действующие в регионе, сообщает местная полиция.