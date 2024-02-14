Один человек погиб, семеро ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного обстрела севера Израиля из Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило израильское государственное радио Kan.

Гендиректор израильской службы скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") Эли Бин.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что после срабатывания сирен воздушной тревоги были "зафиксированы многочисленные запуски ракет из Ливана по районам Нетуа, Манара и базе ЦАХАЛ на севере Израиля". ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь, добавили в пресс-службе.

По информации службы скорой медпомощи "Маген Давид адом", семь пострадавших были эвакуированы в больницу "Зив" в городе Цфат на севере Израиля, состояние трех из них оценивается как средней тяжести. Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на представителей больницы "Зив", что к ним поступили 8 человек, получивших ранения в результате ракетного обстрела, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По информации радио Kan, из Ливана по Израилю было выпущено не менее 10 ракет.