Один человек погиб при землетрясении в Боснии и Герцеговине

По меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения, произошедшего в пятницу.

По меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения, произошедшего в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом в субботу сообщила газета Glas Srpske со ссылкой на представителя оперативного центра гражданской защиты кантона.

Согласно сведениям издания, в результате землетрясения ряд зданий и автомобилей в регионе получили повреждения, однако точный материальный ущерб еще не определен.

В пятницу в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 42 км к юго-востоку от города Мостар с населением 104 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.