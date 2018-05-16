Oдин человек погиб при взрыве в медицинском центре в Калифорнии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили травмы во вторник в результате взрыва в здании медицинского центра в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж, штат Калифорния). Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные правоохранительные органы, передает Report.

По данным телеканала, в здании, где прогремел взрыв, шли строительные работы. В результате взрыва начался пожар, который потушили прибывшие на место пожарные. В качестве меры безопасности экстренные службы эвакуировали персонал и детей из располагавшегося рядом детского сада. Бригада взрывотехников и сотрудники Федерального бюро расследований выясняют обстоятельства инцидента.