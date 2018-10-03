Один человек погиб при пожаре на нефтехимическом заводе в Саудовской Аравии

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали в результате пожара на нефтехимическом заводе, принадлежащем компании National Petrochemical Industrial Company (NATPET), в провинции Янбу-эль-Бахр на западе Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Представитель местных властей, как указывает агентство, заявил, что ситуация находится под контролем, пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность во время производственного процесса.

Информации о состоянии здоровья пострадавших не поступало.